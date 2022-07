In arrivo la quarta dose, Sileri: vaccinarsi subito

(Teleborsa) -Lo ha detto il sottosegretario alla Saluteai microfoni di Radio Capital sullaottolineando che attendere il vaccino aggiornatQuanto al prossimo autunnoha aggiunto Sileri che si è espresso anche contro l'uso delle mascherine a scuola:Sulla mascherina:ha affermato rimarcando come oggi anche la popolazione più fragile si trovi in una condizione di maggiore sicurezza rispetto al passato: "Oggi i nostri anziani sono vaccinati e hanno fatto il richiamo: una circolazione nella popolazione più giovane grandi danni non dovrebbe farli", ha detto.Per il sottosegretario, inoltre,a è una situazione non sovrapponibile a quella degli ultimi due anni e mezzo" in termini di ricoveri. Nel lungo periodo, la convivenza con Covid "significherà che ci comporteremo con questo gruppo di virus e tutte le varianti esattamente come facciamo con gli altri virus che danno l'influenza., ha concluso.