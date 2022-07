In ribasso Wall Street. Inflazione elevata pressa la FED

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, dopo la diffusione dei nuovi dati sui prezzi al consumo statunitensi. Lasu base annua è stata del 9,1% nel mese di giugno (superiore al +8,6% del mese precedente e al +8,8% atteso dal mercato), pari al più grande aumento su 12 mesi dal novembre 1981. Ciò ha anche fattoper la prima volta in più di 20 anni. Il report sull'inflazione rafforza la speculazione su un aggressivo percorso di aumento dei tassi della Federal Reserve.Intanto, l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha affermato che i, con segnali che i costi del carburante stanno iniziando a pesare sulla crescita della domanda.Tra i titoli sotto osservazione ci sono:, che ha registrato une si aspetta una significativa redditività per l'intero anno;, dopo che la società haper costringerlo ad aderire ai termini dell'acquisizione da 44 miliardi di dollari;, dopo che la Corte UE ha stabilito che la Commissione ha la competenza per esaminareda 8 miliardi di dollari in contanti e azioni di Grail., si muove sotto la parità il, che scende a 30.770 punti, con uno scarto percentuale dello 0,68%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, l'perde lo 0,98%, continuando la seduta a 3.781 punti. Variazioni negative per il(-1,26%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,01%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i(-1,29%),(-1,23%) e(-1,18%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,84%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Tra i(+2,14%),(+1,24%),(+1,09%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,52%.In perdita, che scende del 6,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,55 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,28%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -154K barili; preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).