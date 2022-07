Leonardo, sottoscritto accordo con Enel X per avvio programma di autoproduzione energetica

(Teleborsa) - Incrementare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili, valorizzare le proprie aree industriali, ridurre le emissioni di CO2 e diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, tema quanto mai di attualità in questo momento di forte tensione di mercato. Questi gli obiettivi delsupportato anche con lala business line globale di Enel dedicata ai servizi innovativi, che rientrano nell'ambito della partnership strategica avviata tra Leonardo ed Enel per lo sviluppo di soluzioni sostenibili ed innovative. I primi contratti – si legge in una nota congiunta – consentiranno ai siti Leonardo di Nola (NA) e Vergiate (VA) di utilizzare energia green per i fabbisogni dei siti stessi, riducendo il carico da rete esterna anche a supporto della business continuity."Siamo molto soddisfatti di contribuire con le nostre tecnologie al raggiungimento degli obiettivi di progressiva decarbonizzazione di Leonardo, un partner strategico con il quale desideriamo proseguire il percorso virtuoso di transizione verso un modello di business più sostenibile – dichiara–. Le soluzioni che sviluppiamo e offriamo ai clienti ci permettono di consolidare il ruolo di player di riferimento nella transizione energetica con l'obiettivo di raggiungere il giusto connubio tra risparmio economico e impatto sull'ambiente"."Il Programma di Autoproduzione, incluso nel piano di Sostenibilità di Leonardo, rappresenta un tangibile segnale del nostro impegno nel favorire lo sviluppo di fonti di energia 100% green; lo sviluppo del Programma, con l'avvio delle installazioni pilota, si inserisce nel più ampio quadro del modello di Energy Management di Gruppo gestito da Leonardo Global Solutions, la Shared Service Company di Gruppo – afferma– per contribuire alla riduzione strutturale dei consumi energetici e delle relative emissioni di CO2".L'accordo prevede che Leonardo conceda l'utilizzo di aree all'interno dei propri siti ad Enel X che realizzeràcon le migliori tecnologie presenti sul mercato, con una potenza di circa 6,6 MWp. Gli impianti forniranno quota parte dell'energia prodotta agli stabilimenti Leonardo, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 2.800 tonnellate di CO2 anno. Un esempio virtuoso di valorizzazione delle aree industriali, che coniuga al tempo stesso obiettivi ambientali, energetici e di contenimento della spesa.