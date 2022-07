Listini europei in rosso in attesa inflazione USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Campari

Saipem

Leonardo

BPER

A2A

Brunello Cucinelli

B.F

Ariston Holding

Ferragamo

Mfe A

Tinexta

Banca Ifis

Seco

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Fra gli investitori regna la paura di una recessione innescata dagli aumenti dei tassi delle banche centrali per raffreddare un'inflazione elevata. A tal propositoper contrastare i prezzi al consumo galoppanti.Gli addetti ai lavori aspettano l'in agenda oggi: un tasso elevato è per la Fed il segnale per proseguire con la politica aggressiva di aumenti dei tassi, nonostante i rischi di recessione.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,003. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.726,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 96,85 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +206 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,16%.calo deciso per, che segna un -0,83%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,06%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilperde lo 0,99%, continuando la seduta a 23.303 punti.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +1,12%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -36,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,88%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,24%.del FTSE MidCap,(+3,47%),(+1,44%),(+1,16%) e(+1,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,86%.Sensibili perdite per, in calo del 3,53%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,78%.In apnea, che arretra del 2,75%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,6%; preced. 7,9%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,3%; preced. 1,6%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 5,2%).