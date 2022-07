Milano Bergamo aeroporto più puntuale d’Europa nella prima decade di luglio

(Teleborsa) - L’registra il migliore indice dinel panorama europeo del trasporto aereo. È quanto emerge dal rapporto sui ritardi e cancellazioni rilasciato dall’Inc. sulla base dei dati raccolti attraverso Official Aviation Guide, banca di informazioni e analisi sulle performance di aeroporti e compagnie aeree.Nella prima decade di, caratterizzata dalla difficile situazione nella gestione delnei cieli europei, che ha comportato un numero elevato di ritardi (con percentuali tra il 60 e il 70%) enei maggiori aeroporti internazionali, l’Aeroporto di Milano Bergamo risulta quello in cui l’impatto è stato più contenuto e meglio gestito, con il 3% di voli in ritardo e un volo cancellato ogni 100 programmati.A contribuire al, da un lato l’aspetto operativo, caratterizzato dalla gestione deidipure in notevole crescita fino a pareggiare i livelli pre-Covid e dal rispetto deldegli aeromobili al suolo, e dall’altro l’effetto positivo dei recentiche consentono risparmio di tempo e una maggiore capacità di utilizzo dei piazzali. Al raggiungimento della performance contribuisce la professionalità e la dedizione del personale del Gruppo SACBO e di tutti gli Enti e le Aziende a vario titolo operanti sullo scalo.