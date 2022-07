Nelle basi Ryanair di Bergamo e Dublino i migliori indici di puntualità

Ryanair

(Teleborsa) - In tema di ritardi che si accumulano negli aeroporti europei, dovuti a mancanza di personale sia negli scali che nelle compagnie aeree soprattutto legacy, le statistiche della prima decade di luglio riflettono una situazione che ribalta alcuni punti di vista emersi negli ultimi tempi.Presa di mira per essere la più importante compagnia aerea low cost,può vantarsi di vedere, vale a dire la seconda e la terza base più importante per volumi di traffico del network del vettore irlandese.A Bergamo, per esempio, Ryanair rappresenta l’80% dell’attività operativa con 20 aeromobili basati, contribuendo in modo rilevante al raggiungimento degli standard di puntualità dello scalo.