Si muove in territorio negativo il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-1,33%)

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 35.681,6, in diminuzione di 482,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 883, dopo aver avviato la seduta a 892.Tra le azioni più importanti dell'indice beni industriali di Milano, risultato negativo per, con una flessione del 3,32%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,81% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto beni industriali, chiusura negativa per, con un ribasso del 2,63%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,68%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,53%.Tra i titoli adell'indice beni industriali, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione del 2,12%.Seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,06%.