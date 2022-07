TIP, Standard Ethics migliora outlook a Positivo e conferma rating

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) - Standard Ethics ha aggiornatodi, investment-merchant bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan,. Confermato il, ovvero al quinto notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. "La", si legge in una nota.Il processo di attuazione delle linee guida internazionali sulla Sostenibilità, avviato negli anni precedenti e adattato alle specificità del business di TIP, "ha subito negli ultimi mesi", sottolinea Standard Ethics. In particolare, in termini di governance della Sostenibilità (con modifiche al Codice Etico) e a livello strategico attraverso il Piano di Sostenibilità.Il Piano - viene evidenziato -, con particolare riguardo alla politica di investimento, al coinvolgimento e al presidio delle partecipate in materia ESG (Environmental, Social, Governance). I documenti interni forniscono un quadro di quanto realizzato nell'area della Sostenibilità attraverso le partecipate.