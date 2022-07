Twitter dalle parole ai fatti: causa a Musk, ecco perchè

Twitter

(Teleborsa) -e fa causa a- che nei giorni scorsi aveva annunciato di non voler più procedere con l'acquisto - per costringerlo a completare l'acquisizione daSecondo quanto riporta Bloomberg che cita fonti informate, la società si sarebbe rivolta aon l'obiettivo di intentare causa già all'inizio di questa settimana.si farebbe leva sul fatto che la richiesta dell'imprenditore di mettere fine all'accordo per acquistare Twitteral "prezzo e nei termini stabiliti", si legge nella lettera. Twitter ribadisce di essere intenzionata a seguire le vie legali per attuare l'accordo e si dice "fiduciosa" sul fatto che prevarrà in tribunale. Twitter ritiene che la richiesta per mettere fine all'accordo sia "non valida e sbagliata", oltre a essere un rigetto degli "obblighi previsti".Dal canto suoposta- accompagnate da alcune affermazioni. " con lui che ride.si legge nella prima.è il secondo messaggio.nel terzo messaggio. Nell'ultima affermazione, accompagnata da unasi legge: "Insomma, si annuncia una furiosa battaglia legale tra il