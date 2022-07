Wall Street recupera terreno in seduta volatile

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 30.938 punti; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 3.823 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,45%); sui livelli della vigilia l'(+0,16%). I maggiori indici hannodal profondo rosso con cui avevano aperto la seduta, dopo la diffusione dei nuovi dati sui prezzi al consumo statunitensi. Lasu base annua è stata del 9,1% nel mese di giugno (superiore al +8,6% del mese precedente e al +8,8% atteso dal mercato), pari al più grande aumento su 12 mesi dal novembre 1981. Il report sull'inflazione rafforza la speculazione su un aggressivo percorso di aumento dei tassi della Federal Reserve.Intanto, l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) ha affermato che i, con segnali che i costi del carburante stanno iniziando a pesare sulla crescita della domanda.Affonda, che ha registrato une si aspetta una significativa redditività per l'intero anno. Balza, dopo che la società haper costringerlo ad aderire ai termini dell'acquisizione da 44 miliardi di dollari. Debole, dopo che la Corte UE ha stabilito che la Commissione ha la competenza per esaminareda 8 miliardi di dollari in contanti e azioni di Grail.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,52%),(+0,80%) e(+0,52%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,53%) e(-0,44%).del Dow Jones,(+1,46%),(+1,41%),(+1,24%) e(+1,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,86%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,97%),(+3,96%),(+3,74%) e(+3,36%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,51%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,45%.Scende, con un ribasso del 2,91%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,8%; preced. 8,6%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -154K barili; preced. 8,24 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%).