Antitrust, aperta istruttoria su Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dati

Google

(Teleborsa) - L'ha avviato un'istruttoria nei confronti diipotizzando unin violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea. Lo riporta una nota dell'Authority. Il gruppo Alphabet/Google, si legge nella nota, detiene una posizione dominante in diversi mercati che consentono di acquisire grandi quantità diattraverso i servizi erogati (Gmail, Google Maps, Android) e nel 2021 ha realizzato un fatturato di. Nello specifico, secondo l'Antitrust, Google avrebbe ostacolato l'nella condivisione dei dati presenti nella propria piattaforma con altre piattaforme, in particolare con l'APP Weople, gestita da Hoda, un operatore attivo in Italia che ha sviluppato una banca di investimento dati.Secondo l'Autorità, ildi Google "è in grado di comprimere il diritto alladei dati personali, disciplinato dall'articolo 20 del GDPR, e di limitare iche i consumatori potrebbero trarre dalla valorizzazione dei loro dati". La condotta contestata "determina una restrizione dellaperché limita la capacità degli operatori alternativi a Google di sviluppare forme innovative di utilizzo dei dati personali". In particolare, Hoda ha rappresentato all'Autorità gli effetti negativi della condotta di Google sulla sua iniziativa volta a valorizzare i dati personali con il consenso del titolare degli stessi e che offre opportunità di utilizzo innovative e prospettive merceologiche ancora inesplorate.L'istituto della portabilità dei dati, nella misura in cui permette di facilitare la circolazione dei dati e la mobilità degli utenti, offre ad operatori alternativi la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale su operatori come Google, che fondano la propria dominanza sulla creazione dibasati sulla gestione di quantità tendenzialmente illimitate di dati, funzionale solo al proprioInoltre il diritto alla portabilità, se accompagnato da effettividi interoperabilità, sottolinea la nota dell'Antitrust, può offrire agli utenti la possibilità di conseguire il massimo potenziale economico dall'utilizzo dei dati personali, anche attraverso modalità di sfruttamento alternative a quelle attualmente praticate dall'operatore dominante. Ieri, l'Autorità ha condottonelle sedi di Google, avvalendosi della collaborazione dei militari della Guardia di Finanza."Da quasi dieci anni Google offre alle persone la possibilità di estrarre e trasferire i propri dati. Sono strumenti pensati per aiutare le persone a gestire le proprie informazioni personali, e non per permettere ad altre aziende o intermediari di accedere a più dati da vendere. Questo significherebbe mettere a rischio ladelle persone, oltre che a incoraggiare attività fraudolente". Questa la risposta della big tech attraverso un portavoce alla notizia dell'istruttoria. "Per le aziende – sottolinea il portavoce – esistono giàper incrementare la portabilità diretta dei dati nei propri servizi, ad esempio tramite il progetto open source, a cui qualsiasi organizzazione e' invitata a partecipare".