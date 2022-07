Borse in rosso. Milano paga la crisi di governo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Peggiora ancora l'andamento delle borse europee, dove Piazza Affari in forte ribasso paga il rischio di una crisi di Governo. Ilsubito dopo il voto del Senato sul Dl Aiuti. L’Aula ha confermato la fiducia all'esecutivo ma - come ampiamente annunciato - il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama.Sul mercato valutario, sessione negativa anche per l', che lascia, per ora, sul parterre l'1,03%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 1.699,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 5,06%, scendendo fino a 91,43 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +220 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,36%. Il differenziale è in tensione fin dalla prima parte della seduta, dopo le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che ha comunicato l'intenzione di abbandonare l'Aula al momento della votazione in Senato sulla fiducia al decreto Aiuti, portando potenzialmente a una caduta dell'attuale maggioranza.pessima performance per, che registra un ribasso del 2,07%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,77%, e in perdita, che scende dell'1,69%. A picco Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso del 3,68%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che retrocede a 22.480 punti, ritracciando del 3,59%.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 7,41%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,50%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,71%.Vendite su, che registra un ribasso del 6,05%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,84 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 5,84%.del FTSE MidCap,(+1,56%),(+1,31%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,48%.Sensibili perdite per, in calo del 6,28%.In apnea, che arretra del 6,17%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,00%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%).