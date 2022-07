Coronavirus, corre Omicron in Italia: i numeri

(Teleborsa) - Sonoi nuovi contagi da Coronavirus in Italia a fronte di poco più ditra molecolari ed antigenici con il tasso di positività alle vittime. Questi i numeri diffusi oggi, giovedì 14 luglio, dal Ministero della Salute dal quale risulta che391 in totale e 3 in più di ieri10.115 in totale e 289 in più di ieri.Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 nel nostro Paese, aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad oraSono 48.660.692 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,12% della popolazione interessata. Sono 39.866.859 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'83,57% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sonoquelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gliCresce, intanto, per la quinta settimana consecutiva ildopo un trend che era stato in calo dall'ultimo picco toccato a marzo 2022. Nella settimana dal 4 al 10 luglio sono stati segnalati oltre 5,7 milioni di contagi a livello globale, con un aumento del 6% rispetto alla settimana precedente, mentre il numero di decessi settimanali è rimasto stabile sopra quota 9.800. E' il quadro tracciato dall'ultimo aggiornamento dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dal quale emerge anche un rallentamento della crescita dei contagi nella regione europea: se nel precedente bollettino era +15%, negli ultimi 7 giorni risulta essere pari a +4%, e l'area mantiene quindi numeri simili alla scorsa settimana, cioè oltre 2,8 milioni di nuovi casi segnalati.