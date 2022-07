Deutsche Telekom vende 51% divisione torri per 17,5 miliardi di euro

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -ha annunciato la(che comprende le attività delle torri in Germania e Austria)su base cash e debt free. La valutazione rappresenta un multiplo EV/EBITDA AL 2021 rettificato pro-forma di circa 27. Con circa 800 dipendenti, GD Towers gestisce più di 40.000 siti in Germania e Austria. La società ha generato 1,1 miliardi di euro di ricavi pro forma nel 2021, mentre l'EBITDA rettificato pro forma AL 2021 è stato pari a 640 milioni di euro.La transazione segna ladi Deutsche Telekom sul business delle torri, annunciata al Capital Markets Day di maggio 2021. "Deutsche Telekom mantiene ancora una volta la sua agenda strategica. Cristallizziamo il valore delle nostre risorse delle torri, creando così valore per i nostri azionisti - ha affermatodi Deutsche Telekom - Allo stesso tempo, l'accordo ci consente di continuare a migliorare la leadership indiscussa della rete di Deutsche Telekom in Germania e diattraverso la nostra quota del 49% trattenuta".Digital Bridge che Brookfieldper perfezionare ed evolvere ulteriormente i piani strategici e le ambizioni di GD Towers per una maggiore creazione di valore sia nel core business delle torri che nei segmenti adiacenti in rapida crescita, nonché attraverso fusioni e acquisizioni.La transazione(circa 0,2x EBITDA AL) e l'indebitamento netto, inclusi i leasing, di 6,5 miliardi di euro (circa 0,1x EBITDA). L'headroom incrementale sarà utilizzato principalmente per il deleveraging a livello di Deutsche Telekom Group e per accelerare il percorso verso la sua quota di capitale azionario del 50,1% inIeri la spagnolaaveva detto di non essere più interessata all'acquisto di una partecipazione nell'unità di torri,al consorzio composto dalla canadese Brookfield e dal gruppo di private equity Digital Bridge.