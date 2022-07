È morto Eugenio Scalfari, fondatore di La Repubblica e L'Espresso

(Teleborsa) - È morto all'età di 98 anni, fondatore del quotidianoe del primo settimanale italiano d'inchiesta,. Scalfari è stato il primo direttore-manager dell'editoria italiana."Eugenio Scalfari ci manca già. Rimarranno sempre con noi le sue idee, la sua passione, il suo amore profondo per l’Italia", ha scritto su Twitter il Segretario del Pd. "Eugenio Scalfari è stato una figura di riferimento per i miei avversari in politica. Oggi, però, non posso non riconoscergli di essere stato un grande direttore e giornalista, che ho sempre apprezzato per la dedizione e la passione per il suo lavoro", ha scritto invece il presidente di Forza Italia,