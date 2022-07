Governo, Draghi annuncia dimissioni: venuto meno Patto fiducia

(Teleborsa) -Lo ha detto il Presidente del Consiglionel Consiglio dei Ministridurato appena il tempo di comunicare"Dal mio discorso di insediamento inho sempre detto che questosoltanto se ci fosse stata la chiara prospettiva di poter realizzare ilsu cui le forze politiche avevano votato la fiducia. Questa compattezza è stata fondamentale per affrontareQueste"Le votazioni di oggi in Parlamento sono undal punto di vista politico. La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo governo dalla suaalla base dell'"In questi giorni da parte mia cper proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalleCome è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente". "Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto,Ai ministriha rivolto unLa decisione è arrivata dopo che il