Gruppo FS: OMC di Vicenza tra le eccellenze industriali italiane selezionate dal Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Tecnologie sofisticate, digitalizzazione dei processi, misure di efficienza energetica, autoproduzione di energia rinnovabile. Queste le caratteristiche che – come sottolinea FS News, portale di informazione del Gruppo FS – rendono le, capofila del Polo Passeggeri un asset strategico e all’avanguardia delIn particolare l, officina dove viene svolta la manutenzione ciclica dei Frecciarossa e degli altri elettrotreni (Etr), uno dei siti più antichi ed eccellenza industriale del Gruppo FS, è statache ha dedicato al sito l'apertura della serie estiva dal titolo "Officina Italia". Lo stabilimento di Vicenza è composto da due linee: la manutenzione ciclica dei rotabili (arredo, impianti di bordo, sottocassa di carrozze e locomotori) e manutenzione ciclica dei componenti (carrelli, sale montate, dispositivi elettronici e pneumatici).Un reparto dello stabilimento di Vicenza – evidenzia FS News – si occupa dellai due treni diagnostici alta velocità all'avanguardia di Rete Ferroviaria Italiana. Diamante, un concentrato di tecnologia digitale e design made in Italy, è stato presentato il 15 marzo 2022 a Expo 2020 Dubai suscitando l’interesse delle railway di tutto il mondo". È il treno diagnostico "più moderno e sostenibile della flotta di RFI" e "percorre ogni anno 160mila chilometri (presto arriveranno a 400mila) per verificare l'efficienza di tutti gli elementi e i sistemi che costituiscono l’infrastruttura ferroviaria e la massima sicurezza delle persone e delle merci che viaggiano sull’Alta Velocità".