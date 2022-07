In calo i mercati europei, Milano paga crisi politica

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

Saipem

Amplifon

Telecom Italia

BPER

Unicredit

Enel

Sanlorenzo

Ferragamo

Antares Vision

Sesa

Technogym

Banca MPS

Anima Holding

Mfe A

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso. La piazza milanese paga il rischio di una crisi di Governo. Il premier Mario Draghi è salito al Quirinale subito dopo il voto del Senato sul Dl Aiuti. L’Aula ha confermato la fiducia all'esecutivo ma - come ampiamente annunciato - il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,34%. Perde terreno l', che scambia a 1.708,9 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,46%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 93,28 dollari per barile, in forte calo del 3,14%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +217 punti base, con un forte incremento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,31%. Il differenziale in tensione fin dalla prima parte della seduta, dopo le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle che ha comunicato l'intenzione di abbandonare l'Aula al momento della votazione in Senato sulla fiducia al decreto Aiuti, portando potenzialmente a una caduta dell'attuale maggioranza.sensibili perdite per, in calo dell'1,86%, in apnea, che arretra dell'1,63%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che mostra una discesa del 3,44%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno il, che si ferma a 23.318 punti, ritracciando dello 0,93%.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,6 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,73 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,46 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,69%.Effervescente, con un progresso del 2,06%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,40%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,17%.Soffre, che evidenzia una perdita del 6,11%.Preda dei venditori, con un decremento del 5,70%.Tra i(+2,96%),(+1,26%),(+0,92%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 7,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 6,09%.Scende, con un ribasso del 5,54%.Tra ledi maggior peso:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,9%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,9%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%).