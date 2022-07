L'indice del settore telecomunicazioni si muove verso il basso (-3,63%), netto calo registrato da Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

Inwit

media capitalizzazione

Rai Way

Tiscali

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.481,3 perdendo -311,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 294, dopo un avvio di sessione a 297.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 5,20% sui valori precedenti.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, composto ribasso per, in flessione del 2,37% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, ribasso per, che tratta in perdita del 5,01% sui valori precedenti.