La crisi di governo affonda Piazza Affari. Pesanti banche e utility

(Teleborsa) -, mentre affonda la borsa di Milano a causa dell' instabilità politica del paese . I BTP italiani sono oggetto di vendite e lodopo che il Movimento 5 Stelle ha comunicato che intende abbandonare l'Aula al momento della votazione in Senato sulla fiducia al decreto Aiuti, portando potenzialmente a una. La votazione sul DL aiuti è prevista nel primo pomeriggio al Senato."Le conseguenze principali che vediamo a livello di mercato nel caso sono una risalita dello spread per l'incertezza politica (anche se ci aspettiamo un intervento mitigante da parte della BCE), un maggiore(al raggiungimento dei milestones di fine 2022 l'Italia è attesa incassare 19 miliardi di fondi europei pari a 1% di GDP), la possibile(es. DL concorrenza), un rischio di(es. rete unica, Rai Way/EI Towers)", scrivono gli analisti di"Siamoperché abbiamo una guerra in corso, rischi sulle forniture energetiche e un'inflazione molto alta. Quindi è il momento della coesione nazionale, della stabilità e di fare fronte comune", ha detto il commissario europeo all'Economia,, a margine della presentazione delle previsioni economiche d'estateLa Commissione europea ha oggi , con la guerra in Ucraina che continua a ripercuotersi negativamente sull'economia dell'UE, avviandola su un percorso di crescita più bassa e inflazione più elevata rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,52%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.712,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,87%, scendendo fino a 93,54 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +219 punti base, con un deciso aumento di 15 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,36%.calo deciso per, che segna un -0,93%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,79%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%., con ilche sta lasciando sul terreno il 2,53%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,45%, scendendo fino a 22.746 punti. Pesante il(-1,86%); sulla stessa tendenza, in ribasso il(-1,31%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,86%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,97%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,53%.Preda dei venditori, con un decremento del 4,21%.Tra i(+2,13%),(+0,94%),(+0,90%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,82%.In perdita, che scende del 4,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,63 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,49%.Tra ledi maggior peso:06:30: Produzione industriale, mensile (preced. -1,5%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,3%).