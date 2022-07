Limita le perdite Wall Street dopo impennata inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,67%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 3.802 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); in frazionale calo l'(-0,42%). La seduta è stata volatile: iniziata in profondo rosso, è poi tornata sopra la parità, per poi perdere ancora terreno. I dati dell'inflazione negli Stati Uniti per il mese di giugno fannoper rallentare gli aumenti dei prezzi, mandando potenzialmente l'economia in recessione.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,20%),(-1,07%) e(-0,94%).del Dow Jones,(+1,37%),(+0,62%),(+0,62%) e(+0,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,71%.Tra i(+3,35%),(+2,88%),(+2,56%) e(+2,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,46%.In perdita, che scende del 6,44%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,13 punti percentuali.Calo deciso per, che segna un -3,62%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,7%; preced. 10,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 235K unità)14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,1%; preced. 2,8%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%).