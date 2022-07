Netflix si allea con Microsoft per nuovo piano di abbonamento consumer

Microsoft

Netflix

AT&T

(Teleborsa) -è stato nominatodiper aiutare la piattaforma di streaming video a. L'intenzione di introdurre una versione low cost dell'abbonamento con annunci pubblicitari è stata annunciata ad aprile , dopo che il big dello streaming ha affermato che l'inflazione, la guerra in Ucraina e la forte concorrenza hanno contribuito a una perdita di abbonati per la prima volta in più di un decennio."Microsoft ha la comprovata capacità di supportare tutte le nostre esigenze pubblicitarie mentre costruiamo insieme una nuova offerta supportata dalla pubblicità - ha detto il COO di Netflix Greg Peters - Ancora più importante, Microsoft ha offerto la, oltre a solide protezioni della privacy per i nostri membri."Sono i primi giorni e abbiamo molto su cui lavorare - ha aggiunto Peters - Ma il nostro obiettivo a lungo termine è chiaro:".Microsoft ha registrato 10 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie l'anno scorso, vendendo annunci su vari servizi come il suo motore di ricercae il suo social network business. Il mese scorso, Microsoft ha completato l'acquisizione della piattaforma pubblicitaria online di, che consente agli inserzionisti di acquistare spazi pubblicitari su migliaia di siti web e target di pubblico."Gli esperti di marketing che si rivolgono a Microsoft per le loro esigenze pubblicitarie avranno accesso al pubblico di Netflix e all'inventario premium della TV connessa - ha commentato Mikhail Parakhin, President Web Experiences presso Microsoft -. L'annuncio di oggi sostiene anche l'approccio di Microsoft alla privacy, basato sulla protezione delle informazioni dei clienti".