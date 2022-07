Petrone, (AD Mooney): "Grande soddisfazione per nuova compagine societaria composta da Enel e Intesa Sanpaolo"

Enel

(Teleborsa) - “L’accordo di oggi rappresenta unche, in virtù di un percorso di crescita forte e continuo, ha saputo attirare l’interesse di due aziende di altissimo livello comema anche del proseguimento di una politica aziendale mirata allo sviluppo, all’eccellenza tecnologica e alla sostenibilità in chiave ESG”.Cosìcommenta il perfezionamento dell’accordo che Enel e Intesa Sanpaolo hanno siglato con Schumann Investments, società controllata dal fondo internazionale di private equity CVC Capital Partners Fund VI. In seguito a tale operazione, Enel e Intesa Sanpaolo divengono azionisti del Gruppo Mooney con quote paritetiche del 50% avendo acquisito rispettivamente il 50% e il 20% del capitale sociale da Schumann Investment Intesa Sanpaolo, infatti, deteneva già una quota del 30%.Nata a dicembre 2019 dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), Mooney è oggi la prima fintech italiana di prossimità con un turnover 2021 di 14,8 miliardi di euro, 20 milioni di consumatori sul canale fisico, 3 milioni su quello digitale e circa 250 milioni di transazioni, di cui il 40% cashless. L’azienda è inoltre il primo prestatore di servizi di pagamento per la Pubblica Amministrazione, attraverso la piattaforma pagoPA, con oltre 100 milioni di transazioni. L’offerta totale di Mooney include 500 servizi garantiti da una rete di oltre 100 aziende partner.