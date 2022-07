Saipem, accordo con Aramco e NSH per nuova JV in Arabia Saudita

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e la società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri Corporation (NSH) hanno firmato col colosso petrolifero Saudi Aramco, nell'ambito dell’iniziativa Namaat Industrial Investment Programs, unda parte di una Joint Venture di nuova costituzione (EPC National Champion).L'iniziativa fa seguito al protocollo d'intesa firmato e annunciato a settembre 2021, nell'ambito del Namaat Industrial Investment Programs di Aramco, finalizzato a, al fine di creare un solido ecosistema industriale, favorire lo scambio di competenze e tecnologia e introdurre nuove opportunità di lavoro.L'accordo prevede l', con competenze e capacità per eseguire in Arabia Saudita l'intera gamma di attività di progetti EPC onshore, massimizzando l'impiego di risorse locali. L'istituzione dell'EPC National Champion,, "rappresenta l'occasione per migliorare la presenza di Saipem nel mercato in crescita dell'Arabia Saudita, con nuovo modello operativo ancora più efficiente ed efficace", afferma la società di San Donato Milanese.