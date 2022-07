SOL si aggiudica gara per assistenza domiciliare in Spagna

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha comunicato che ladella gara indetta dagli(Catsalut, Consorci de Salut i social de Catalunya e Institut Catalan de la Salut) nell'ambito del servizio di Terapie Respiratorie Domiciliari (TRD). Complessivamente, la gara di appalto prevedeva una durata di due anni e un valore contrattuale iniziale stimato in circa 100 milioni di euro. VIVISOL Iberica si è aggiudicata, con durata di due anni, rinnovabile."Questo sviluppo consentirà al nostro gruppo dinel settore dell'assistenza domiciliare in Europa - ha commentato, Vice Presidente ed Amministratore Delegato di SOL - Questa esperienza contribuirà sicuramente a migliorare il nostro know-how e il livello dei servizi erogati quotidianamente ai nostri oltre 550.000 pazienti in tutta Europa e nel mondo".