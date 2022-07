Standard Ethics, utility e multiutility europee rafforzano sforzi per net zero

Fortum

(Teleborsa) - Lestanno, anche in seguito all'aumento del budget della Commissione Europea per il 2023 per il Just Transition Fund, destinato ad assistere gli sforzi in corso della transizione energetica. Lo afferma, che gestisce due indici europei settoriali, quello delle "utility" e quello delle "multiutility".Ad oggi, l'utility europea con loè la finlandese, con un Corporate SER EE+, ovvero al settimo notch su nove della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità. La multiutility italiana, insieme a, ha raggiunto lo stesso livello nell'ambito delle multiutility. Tra le, vengono segnalate quelle di: la prima con un Corporate SER che è passato a EE dal precedente EE-, e la seconda con un innalzamento dell'outlook da "Stabile" a "Positivo".I dati aggiornati al 2021 di Standard Ethics evidenziano che, a livello globale, il, con Spagna, Italia e Francia che presentano il maggior numero di utility quotate in Europa.Per quanto riguarda le, Standard Ethics assegna un rating EE ad, EE- a, E+ a. Per quanto riguarda le, l'agenzia di rating esprime in giudizio EE+ su, EE su, EE- sued E+ su