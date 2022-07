UGL inaugurata la nuova sede Confederale del sindacato a Roma

(Teleborsa) - Si è svolta a Roma l'inaugurazione dellain via Nomentana, 26. Un appuntamento importante per l'UGL che dopo 73 anni ha una casa confederale."Siamo orgogliosi di inaugurare la nuova sede del sindacato - ha commentato- è un momento storico ed è anche il simbolo di una nuova ripartenza. Questo luogo rappresenta una casa per l'intera famiglia UGL, un presidio di democrazia a tutela delle istanze dei lavoratori. Garantire nuove opportunità di dialogo e confronto, è il presupposto per costruire un nuovo modello di organizzazione sindacale in grado di rispondere alle profonde trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Come UGL, continueremo con le nostre battaglie su tutto il territorio nazionale a partire dall'attuazione dell'art.46 della Costituzione che prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese".Tra gli altri, al taglio del nastro hanno preso parte:, Segretario Generale della Cisl;, Segretario Federale della Lega;, Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;, Responsabile del Dipartimento del Lavoro della Lega;, Senatore di Forza Italia, tutti i