Andamento sostenuto per il comparto sanitario italiano (+2,03%), positiva la giornata per GPI

indice delle aziende sanitarie

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

DiaSorin

Amplifon

Recordati

media capitalizzazione

Pharmanutra

GPI

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 239.313,7 e ha chiuso a 241.722,4, balzando del 2,03% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 845 dopo un avvio a quota 830.Nel, bene, con un rialzo del 2,36%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,12%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,94%.Tra i titoli adell'indice sanitario, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,38%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,34%.