Arera, Besseghini: subito piani dettagliati per risparmiare energia in vista dell'inverno

(Teleborsa) - L'autunno e il prossimo inverno "saranno i momenti più delicati da dover affrontare". L'avviso è arrivato dal presidente dell'Autorità per l'Energia, le reti e l'ambiente,durante laal Parlamento. L'invito è quello di individuare "subito" piani per affrontare "eventuali situazioni di crisi nella". "Ad oggi – ha sottolineato Besseghini – non sappiamo quale potrà essere l'evoluzione geopolitica, sappiamo però che idi gas sono in ripresa e sarà necessario avere le quantità necessarie a sostenere il Paese, attraverso i nostri stoccaggi e nuove rotte di. Per avere più certezze di sostenibilità, allo stesso tempo, abbiamo un altro strumento da applicare da subito: il risparmio energetico. Consumi controllati di energia elettrica e gas significano meno necessita' di produzione e meno necessità di importare gas e materie prime".Per tali ragione Besseghini ha evidenziato che l'Autorita' "ritiene importante che da subito ci si dedichi alla elaborazione dicon cui affrontare eventuali situazioni di crisi nella fornitura di gas affinché anche la gestione della emergenza veda chiari ruoli, tempi e metodi". "Crediamo – ha aggiunto il presidente – sia il momento di promuovere con decisione da parte del Governo, di Enea, del Gse degli stessi operatori, campagne informative, vademecum e soluzioni che contribuiscano ain tutte le sue forme".Nella relazione è stato riportato lo straordinario rialzo deieuropei e asiatici nel 2021. In Europa, i record storici delle quotazioni spot e a breve termine sono stati ripetutamente infranti negli ultimi mesi del 2021, ulteriormente superati dopo il 24 febbraio 2022 con l'dell'Ucraina. In particolare, nel 2021, in Europa iall'ingrosso agli hub del gas sono in media annua più che quadruplicati rispetto al 2020. Il, primo hub europeo per dimensione degli scambi, liquidità e significatività dei valori, è salito da 19,3 e/MWh a inizio anno a 106,1 e/MWh a fine 2021 (in media annua 44 e/MWh). All'hub italiano(Punto di scambio virtuale) le quotazioni sono passate dai 19,8 euro/MWh di gennaio ai 109,5 di dicembre (44,6 e/MWh in media annua).Lesono da attribuire a una combinazione di: ripresa rapida dopo la, interrelazione tra mercati asiatici ed europei, in concorrenza per assicurarsi i volumi dinon legati a contratti a lungo termine, forte crescita della domanda asiatica trainata dalla Cina, volumi di Gnl disponibili sul mercato globale minori di quelli attesi (per minore capacità di liquefazione e colli di bottiglia sulle rotte di trasporto), mancato riempimento degli, volumi delle esportazioni russe sui minimi contrattuali degli accordi di lungo termine e quasi cessata immissione da parte didi volumi spot sul mercato europeo, effetti di una riduzione progressiva degli investimenti globali nell'upstream.Lealmeno nel breve-medio periodo vedono un prezzo dell'energia destinato a rimanere alto. Per questo il sistema messo a punto dal governo negli scorsi trimestri per tutelare famiglie e imprese contro il caro energia "è insostenibile" nel lungo periodo". "Ad oggi appare non evitabile un alto livello di prezzi, almeno nel breve-medio termine e di costi per tutto il sistema energetico. Sin dal giugno del 2021 si sono susseguiti con cadenza trimestrale, in coincidenza aglidei prezzi da parte dell'Autorità, interventi via via più ampi da parte del Governo per ridurre prima e poi azzerare per tutti i clienti, famiglie e imprese, una parte importante della bolletta, ossia gli", ha spiegato il presidente."L'intensità delle risorse che è stato necessario porre a schermo dei consumatori e delle imprese in questa fase, deve ormai fare i conti con uno scenario didei costi e mostra quindi in tutta evidenza la sua insostenibilità nel lungo periodo", ha sottolineato Besseghini. Secondo il presidente dell'Arera, "un intervento che aveva piena giustificazione in presenza di un fenomeno che ci si attendeva transitorio e sosteneva anche il razionale di un intervento ad ampio spettro deve ora necessariamente cedere il passo a".