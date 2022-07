Borse UE in recupero. Milano rimbalza dopo crisi politica. Si raffredda lo spread

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee dopo lo choc per la crisi di governo la vigilia:ha rassegnato le dimissioni poi respinte dal. Mercoledì il premier si presenterà alle Camere per discutere apertamente della crisi.Più in generale gli investitori riflettono sulla difficoltà dell'economia globale, dopo la crescita anemica registrata dall'economia cinese nel secondo trimestre. Non aiuta neanche l'industria automobilistica europea ancora in profondo rosso a giugno.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,002, dopo essere sceso la vigilia nuovamente sotto la parità. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,74%) si attesta su 95,07 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +218 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,23%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,49%, tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,89%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,40%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,34%.Sale il(+0,99%); come pure, positivo il(+1,09%).di Milano, troviamo(+4,18%),(+3,34%),(+2,91%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -24,14%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,02%.Tra i(+5,57%),(+3,58%),(+3,38%) e(+2,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,52%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.Tra i dati04:00: PIL, trimestrale (atteso -1,5%; preced. 1,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,3%; preced. -6,7%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 0,7%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,7%).