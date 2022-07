Censis, Valerii: "Per arginare fake news professionisti devono essere pionieri della comunicazione"

(Teleborsa) - "Con il Covid prima, con la guerra poi, web e social sono entrati a pieno titolo all'interno dell'ecosistema dell'informazione, e ci resteranno anche nel futuro. I professionisti dell'informazione devono prenderne atto e cercare i modi per influenzare positivamente il web che è e deve rimanere uno strumento di libertà e di democratizzazione". È quanto ha affermatointervistato in occasione della"Emerge un quadro molto complesso e articolato del sistema della comunicazione in cui viene meno il meccanismo tradizionale basato su fonti professionali e autorevoli. Oggi abbiamo avuto con la rivoluzione digitale una rivoluzione copernicana, ogni singolo individuo è al centro del sistema dei media, da una parte può costruirsi autonomamente i propri palinsesti, dall'altra parte diventa egli stesso produttore di contenuti. È chiaro che in un contesto così difficile anche le fake news proliferano. Il punto è che i professionisti della comunicazione, penso al giornalismo di professione, penso alle agenzie di comunicazione, devono continuare a svolgere quel ruolo diaframmatico importante tra fonti delle notizie e pubblico, però giocando un ruolo nuovo, io dico da pionieri della comunicazione. Non con la nostalgia e la frustrazione di chi viene scavalcato dal cambiamento ma facendosi artefici di una nuova pagina della comunicazione"."Indietro non si torna. Se facciamo il confronto con il 2006-2007, periodo precedente alla grande crisi del 2008, vediamo che le famiglie hanno ridotto i loro consumi del 13% rispetto ad allora. Nello stesso momento, però, è aumentata la voce di spesa per l'acquisto dei computer (+90%) e per gli smartphone (+450%). C'è un primato dello schermo e del linguaggio audiovisivo. Questo è un dato di fatto rispetto al quale non si torna indietro. Chi fa informazione con professionalità e autorevolezza deve adeguarsi a un contesto così profondamente mutato non rinunciando alla professionalità ma tenendo conto che al centro del sistema non ci sono più i media tradizionali".