Cofle, fatturato in calo su riduzione domanda Est Europa e Russia

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha registrato un, inrispetto allo stesso periodo dello scorso anno (27,5 milioni di euro).La(che produce cavi e sistemi di controllo nel settore agricolo, delle macchine di movimentazione terra, dei veicoli commerciali e del settore premium dell’automotive), ha registrato un. La(specializzata nella produzione di parti di ricambio nel settore automotive), ha segnato un -a causa della riduzione nella domanda nelle aree dell'legata al conflitto in corso."La sensibile contrazione del comparto Aftermarket è una diretta conseguenza della situazione di crisi in atto causata dal conflitto tra Russia e Ucraina, che ha comportato una riduzione significativa della domanda nelle aree di guerra e nei paesi limitrofi - ha commentato l'- Ciò nonostante, il primo cliente After Market è cresciuto, così come tutti gli altri clienti non direttamente coinvolti nelle aree del conflitto; riteniamo quindi che i"."Un altro aspetto positivo è la forte crescita della divisione OEM - ha aggiunto - la necessità di raggiungere una sempre maggiore indipendenza sulle materie prime alimentari e le nuove regolamentazioni in termini di sostenibilità e sicurezza, che rientrano nel cosiddetto Stage V, stanno facendoe secondo quanto già ricevuto dalla programmazione dei nostri key customers essa si incrementerà ulteriormente nei prossimi mesi".