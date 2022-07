Digital360, comunicazioni sullo share buy-back

Digital360

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dall’11 al 15 luglio 2022, complessive, pari allo 0,043% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 4,378 euro per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea della Società del 27 aprile 2021.Al 15 luglio, la PMI attiva nella trasformazione digitale e nell’innovazione imprenditoriale detiene direttamente 143.877 azioni proprie, pari allo 0,728% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, si muove in territorio negativoche si attesta a 4,32 euro, con un calo dell'1,14%.