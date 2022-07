G.M. Leather, Integrae SIM avvia copertura con "Buy" e TP a 6,3 euro

G.M. Leather

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società vicentina attiva da oltre 45 anni nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli destinate alla realizzazione di prodotti per i settori dell’arredamento, della pelletteria e della moda, delle concerie e dell'automotive aftermarket. La società si è quotata il 13 luglio 2022 su Euronext Growth Milan (EGM) con un prezzo di collocamento di 1,7 euro euro per azione. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore al 250%), mentre ilsul titolo è "". Integrae SIM è Euronext Growth Advisor per la società ed è stato Global Coordinator del collocamento funzionale alla quotazione.Gli analisti si aspettano un incremento del, che passerà da 49,97 milioni di euro del 2021 pro-forma a 82,80 milioni di euro del 2026 (CAGR 21-26 del 10,6%). Stimano un incremento dell', che passerà da 4,37 milioni di euro del 2021 pro-forma a 9,90 milioni di euro del 2026, per unche crescerà dal 8,7% al 12%. Integrae SIM crede che la società possa migliorare la proprianegli anni successivi al 2021, grazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e della marginalità. In particolare, stima che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2026 pari a 5,79 milioni di euro.Tra idella società vengono citati: il fatto di essere un player storico di riferimento per il mercato, con un management e un personale altamente qualificato; solide relazioni con i terzisti attivi nel distretto e partnership con clienti di elevato standing; capacità di garantire un prodotto finito di qualità e con tempi fortemente competitivi; Ricerca & Sviluppo strutturata; forte propensione all'export e all'internazionalizzazione.Leindicate sono: la possibilità di svilupparsi all'interno del segmento luxury con elevate marginalità; l'ampliamento della base clientela nel settore arredamento, che è previsto in crescita nel 2022 anche grazie ad agevolazioni fiscali con focus su high return business e export.Tra ici sono: il controllo informatizzato per processi produttivi, fasi e tempistiche non ancora implementato. Inoltre, isono: possibili aggregazioni di competitor; fenomeni di shortage per acquisto di pellame grezzo, semilavorato e prodotti chimici; difficoltà dei terzisti nel garantire lo svolgimento delle lavorazioni esternalizzate in tempi rapidi o a costi ragionevoli.