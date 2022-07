Il comparto utility in Italia si muove in territorio positivo (+2,29%), acquisti a mani basse su Enel

settore utility italiano

Greenthesis

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 29.334,5, in aumento di 666,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 330, dopo aver esordito a quota 326.Tra i titoli del, bene, con un rialzo del 3,10%.avanza del 2,07%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,99%.Tra i titoli adell'indice utility, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,75%.Tra le azioni del, seduta positiva per, che avanza bene del 2,69%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,20%.