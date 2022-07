Ital Communications, Colotta: "Infodemia comunicativa genera confusione e ansia su guerra e pandemia"

Domenico Colotta, founder di Ital Communications, intervistato a margine della presentazione del Secondo Rapporto Annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell'emergenza quotidiana.



"Il Rapporto Censis-Ital Communications, anche nell'edizione di quest'anno, rileva che in campo informativo siamo in presenza di un'infomedia comunicativa che genera confusione e ansia, avendo la meglio sulla corretta informazione. In questi mesi, infatti, riguardo il conflitto russo-ucraino, possiamo parlare di comunicazione di guerra e non di informazione sulla guerra". È quanto afferma, intervistato a margine della



L'83,4% degli italiani si è imbattuto almeno in una fake news sulla pandemia e il 66,1% in una notizia falsa sulla guerra russo-ucraina. Cosa sta succedendo nel mondo dell'informazione?



"La pandemia e la guerra sono due eventi imprevedibili di portata mondiale che hanno 'sconquassato' l'informazione. Già l'anno scorso alla presentazione del primo rapporto Ital Communications parlammo di infodemia comunicativa ovvero questa enorme mole di dati e informazioni che circolano creando insicurezza e confusione nelle persone. Tanto è vero che il 57,7% degli italiani, secondo quanto ci dice la ricerca, lamenta di avere un'idea molto o abbastanza confusa di quello che sta succedendo nella guerra tra Russia e Ucraina e di non sapersi orientare in merito al conflitto".



Qual è, in tale scenario, il ruolo delle agenzie di comunicazione?



"Il ruolo delle agenzie di comunicazione è quello di garantire la corretta informazione certificando le notizie che produce, e che mette poi in circolazione, attraverso fonti verificate e affidabili ma anche attraverso il proprio personale, formato da professionisti qualificati, che costituiscono un vero e proprio baluardo alla cattiva informazione"



















