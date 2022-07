Liquidità, Abi: servono autorizzazioni Ue per coperture finanziarie fondi di garanzia

(Teleborsa) - A seguito della conversione del, il Presidente dell’ABIe il Direttore Generalehanno immediatamente scritto al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Sottosegretario agli Affari Europei e al Commissario Europeo per gli Affari Economici e Monetari perché assumano tutte lenecessarie per ottenere in tempi rapidi il rilascio da parte della Commissione Europea delleper consentire il rilascio delle coperture sui finanziamenti bancari da parte della Sace e del Fondo di garanzia per le PMI.Il Decreto “Aiuti” infatti ha, tra l’altro, previsto nuove misure per favorire l’accesso allada parte delle imprese danneggiate dalle conseguenze economiche dell'aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, nell’ambito del recente Quadro Temporaneo sugli Aiuti di Stato, definito dalla Commissione Europea per affrontare la nuova situazione di crisi.Al riguardo, tuttavia, le imprese italiane non possono ancora usufruire di taliin quanto, dopo due mesi dall’emanazione del Decreto-legge, non c’è ancora l’autorizzazione della Commissione Europea.È necessario che le, previste dagli artt. 15 e 16 del Decreto “Aiuti”, siano immediatamente disponibili, anche considerato che la possibilità per il loro rilascio si chiuderà alla fine del 2022, secondo quanto previsto dalla legge e dal Quadro Europeo Temporaneo sugli Aiuti di Stato attualmente in vigore.Per il Presidente e il Direttore Generale dell’, inoltre, è assolutamente necessario che, con l’autorizzazione della Commissione Europea, possa finalmente partire l’operatività della, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Decreto “Aiuti”; ciò favorirebbe tra l’altro l’erogazione di finanziamenti bancari supiù lunghe, rispetto a quanto previsto dal Quadro Temporaneo, riducendo per le imprese il peso degli oneri finanziari.Inoltre, per liberarenei bilanci delle banche per erogarealle imprese è ugualmente urgente e necessario che la Commissione Europea rilasci l’autorizzazione alla proroga dello schema di garanzie sullesui crediti deteriorati (c.d. GACS) scadute a giugno del corrente anno.