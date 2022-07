Mediobanca, Antonio Horta-Osorio nominato Senior Advisor

Mediobanca

(Teleborsa) -ha nominato Antonio Horta-Osorio Senior Advisor. Supporterà l'implementazione della strategia di Mediobanca collaborando con i Co-Head del Corporate & Investment Banking, Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, nell'espansione delle relazioni con i clienti e del business in tutta Europa.Con una carriera di oltre 30 anni ai massimi livelli del settore finanziario europeo, Antonio Horta-Osorio è un dirigente di primario standing nel settore dei servizi finanziari."Conosco Antonio da molti anni e sono sempre stato colpito dalla sua grande esperienza e dai numerosi ruoli dirigenziali ricoperti in diverse società, ogni volta con un'eccezionale capacità di guidarne il riposizionamento strategico e favorire un cambio di passo - ha dichiarato-. Dopo la recente nomina di Giuseppe Baldelli,mentre la banca continua a implementare il piano strategico 2019-23 per il Corporate & Investment Banking".