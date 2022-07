Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 30.630 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,30%, chiudendo a 3.790 punti.Leggermente positivo il(+0,34%); sulla parità l'(-0,07%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,92%),(-1,90%) e(-1,89%).Altra i(+2,27%),(+2,05%),(+1,99%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,11%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,09%.scende del 2,26%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,62%),(+4,01%),(+3,10%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,61%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,88%.In perdita, che scende del 4,80%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,51 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,2%; preced. 2,8%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,1%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 5,8%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%).