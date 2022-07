Positiva Wall Street. Focus su utili banche e dati macro

BlackRock

(Teleborsa) -, con gli investitori che(benché non di primaria importanza) e(che come al solito aprono la stagione delle trimestrali). Nonostante alcuni segnali positivi delle vendite al dettaglio, il sentiment del mercato rimane impattato dai timori di una recessione. "Con così tanti venti contrari e incertezze che agitano il panorama degli investimenti,- ha commentato Mark Dowding, CIO di BlueBay - Nel medio termine, siamo convinti che la seconda metà dell'anno sarà più positiva della prima, ma al momento è più prudente essere cauti".Lesono aumentate oltre le attese nel mese di giugno 2022, mentre hanno deluso le aspettative sia lache manifatturiera nello stesso mese. Sia iche isono aumentati a un tasso inferiore rispetto a quello del mese precedente. È invece aumentato oltre le attese l'indice manifatturiero Empire State di New York.ha segnalato nel secondo trimestre e deflussi ingenti dai fondi a gestione attiva.ha registrato e ha stanziato fondi per prestiti inesigibili.hadel mercato e ha beneficiato di un contesto di tassi in aumento.Tra gli altri titoli sotto osservazione c'è, dopo che il Wall Street Journal ha scritto che l'investitore attivistanella società di social media., con ilin aumento dell'1,19%, interrompendo la serie di cinque ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,10%. Sale il(+1,22%); con analoga direzione, positivo l'(+1,21%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,64%),(+1,51%) e(+1,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,47%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,34%),(+2,57%),(+2,41%) e(+2,28%).Al top tra i, si posizionano(+3,76%),(+3,75%),(+3,65%) e(+3,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,28%.In apnea, che arretra del 4,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,19%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,98%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (atteso -2 punti; preced. -1,2 punti)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 1,2%; preced. 2,9%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,5%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,2%).