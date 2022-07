Ansaldo Energia, Santinelli: accelerare su transizione energetica è indispensabile

(Teleborsa) - “Ci troviamo a operare in un contesto che manifesta forti, in particolare nel mercato della power generation. Accelerare sulla transizione energetica è indispensabile” ha dichiarato, Chief of International and Public Affair di, a margine del Business Forum Italia – Algeria, in corso ad Algeri.“Oggi siamo qui, in, per confermare il nostro impegno per questo Paese con cui collaboriamo da oltre quarant’anni e per mettere a disposizione tutte le nostre competenze per un’energia più sostenibile. In questo scenario, accogliamo con grande soddisfazione l’ammissione del progetto di Ansaldo Energia alrelativo all’idrogeno. È un primo importante passo verso una trasformazione che non può più attendere. Grazie a questi finanziamenti, Ansaldo Energia andrà a realizzare una delle due prime giga-factory italiane per la produzione di elettrolizzatori: una fabbrica che avrà una capacità produttiva di circa 800 MW e andrà a pieno regime entro la fine del 2026”.L’iniziativa IPCEI (Important Project of Common EuropeanInterest) raggruppa 35 imprese di 15 paesi: tali progetti permettono ai Paesi di investire denaro pubblico al netto delle regole sulla. Progetti simili hanno già visto la luce in altri ambiti ad alta innovazione. L’IPCEI dedicato all’– che prevede per i 15 paesi coinvolti la possibilità di investire denaro pubblico per un totale di 5,4 miliardi di euro – fa parte dell’impegno europeo nel rafforzare la propria autonomia strategica e facilitare la