Carburanti, in calo i prezzi alla pompa di benzina e diesel

(Teleborsa) - Ribalza iltornando ben al di sopra dei cento dollari. In calo ladella, in forte aumento quella del gasolio. Scendono idi benzina e, continua a rincarare il. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service scende sotto i due euro/litro per la prima volta dal 7 giugno. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.Per Tamoil registriamo un ribasso di un cent/litro sulla benzina e di due cent sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,990 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 1,994, pompe bianche 1,983), diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,948, pompe bianche 1,940). Benzina servito a 2,126 euro/litro (-18, compagnie 2,168, pompe bianche 2,043), diesel a 2,083 euro/litro (-19, compagnie 2,125, pompe bianche 2,000).servito a 0,820 euro/litro (-2, compagnie 0,830, pompe bianche 0,809), metano servito a 2,197 euro/kg (+20, compagnie 2,218, pompe bianche 2,181), Gnl 2,166 euro/kg (+10, compagnie 2,200 euro/kg,2,142 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle: benzina self service 2,093 euro/litro (servito 2,331), gasolio self service 2,053 euro/litro (servito 2,297), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,239 euro/kg, Gnl 2,157 euro/kg.