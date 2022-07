CFO SIM si rafforza con ingresso di Alessandro Forza e Antonio Tognoli

Banca Generali

(Teleborsa) -, intermediario finanziario indipendente focalizzato sull’attività di family office, private banking e investment banking, ha: Antonio Tognoli nel ruolo di Responsabile Macro-Analisi e Comunicazione, e Alessandro Forza con la funzione di Direttore Commerciale. "Il loro approdo ci consentirà di avere unae nell'attività di comunicazione e di social media marketing", ha commentato Andrea Caraceni, AD di CFO SIM.ha un'esperienza trentennale nello sviluppo del business finanziario ed assicurativo, avendo lavorato per, Pramerica e. In CFO SIM si occuperà di coordinare ed accrescere le potenzialità del modello di business e delle società controllate che formano il sistema CFO dedicato a clienti Private ed HNWI.ha una profonda conoscenza dei mercati finanziari mondiali, avendo lavorato in contesti nazionali e internazionali, per ultimo come Head of Research di Integrae SIM. In CFO SIM svilupperà l'analisi macro-economica e la comunicazione a supporto delle imprese e degli imprenditori, fornendo loro la consulenza necessaria all'ottimizzazione dei propri bisogni finanziari.