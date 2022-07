comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Ftse SmallCap

algoWatt

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità dell'Ilha chiuso a quota 29.674,7, in diminuzione dello 0,77% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che si ferma a quota 331.Tra le azioni del, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,74%.