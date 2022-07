Italia-Algeria: Memorandum intesa tra il Ministro Giovannini e il Ministro dei Lavori Pubblici Kamel Nasri

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato un, per la cooperazione nel settore dei lavori pubblici, delle infrastrutture e della mobilità. L'intesa è stata sottoscritta oggi ad Algeri durante il quarto, al termine dei colloqui bilaterali tra il Ministero Giovannini e l'omologo, svoltisi nel Palazzo presidenziale El Mouradia. Nel corso dell'incontro, i ministri si sono confrontati sulle possibili aree di cooperazione e di sviluppo, in riferimento in particolare alle grandi opere pubbliche, tra cui strade, autostrade, ponti e alle infrastrutture aeroportuali, portuali e marittime e nel settore ferroviario. L'intesa di oggi ha, tra l'altro, l'obiettivo di ottimizzare le opportunità di investimento diretto, di sviluppare forme di collaborazione nel settore dei lavori pubblici e nei relativi aspetti istituzionali, giuridici, economici e tecnici, sulla formazione e sulla ricerca."Questa intesa rafforza il legame tra i due Paesi e apre a prospettive di reciproco sviluppo in diversi campi, da attuarsi con azioni di cooperazione, e assume una valenza significativa per il nostro Paese, in particolare nella situazione attuale", ha dichiarato il Ministro Giovannini. "Sono certo che il Memorandumtra i rispettivi esperti nei settori individuati – ha aggiunto - nonché possibilità di cooperazione economico-commerciale per le aziende". Il Ministro Giovannini ha quindi sottolineato come il tema della sostenibilità sia "sempre più centrale anche ai fini della salvaguardia del comune spazio mediterraneo. In materia di sviluppo delle infrastrutture – ha precisato - l'Algeria potrà trovare di interesse l'esperienza italiana del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".Le azioni di cooperazione si baseranno, tra l'altro, sullo scambio di esperienze in materia di costruzione, manutenzione, utilizzo e gestione delle infrastrutture, nella promozione di relazioni di partenariato tra imprese, laboratori, e studi di ricerca algerini e italiani, formazione e riqualificazione dei dirigenti, controllo tecnico dei lavori pubblici e ricerca applicata.Nell'ottica di favorire la crescente cooperazione tra imprese italiane e algerine, il Ministro ha sottolineato l'importanza di assicurare un clima favorevole per gli investitori italiani riferendosi, tra l'altro, alla rapida soluzione di pendenti vertenze commerciali.