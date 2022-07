Parks LGBT+ Diversity Index 2022, Generali Italia premiata come “Miglior Alleata” e “Miglior Network LGBTA+

(Teleborsa) - Liberi e Uguali, l’associazione senza scopo di lucro creata per aiutare le aziende socie a comprendere e realizzare al massimo le potenzialità dilegate allo sviluppo die buone pratiche rispettose della, ha riconosciuto adue premi, a testimonianza dell’impegno della Compagnia assicurativa nella Diversity, Equity e Inclusion.La sesta edizione del, lo strumento di misurazione del successo delle aziende nel raggiungimento dell’obiettivo strategico di creare ambienti di lavoro rispettosi e inclusivi per i propri dipendenti, ha premiato, infatti, per Generali Italiacome “Miglior Alleata” e l’Employee Resource Group We Proud Italia come “Miglior Network LGBTA+”.La dipendente diWanda Bandini Ferroli, che si è distinta ed è stata premiata come “miglior alleata”, ambasciatrice di un messaggio di inclusione, apertura e positività, ha deciso di essere alleata facendo coming out come sorella di persona LGBTA+. Gli “alleati” sono infatti persone che, pur non riconoscendosi personalmente nell’acronimo, si impegnano in prima persona a favorire un clima di inclusione portando avanti un messaggio di accoglienza.Il network WeProud Italia di Generali Italia ha ottenuto il riconoscimento come, nato con l’obiettivo di stimolare la cultura del rispetto costruendo al contempo un percorso di sensibilità e competenze., si legge nella motivazione che ha portato al premio, è caratterizzato dalla capacità di generare vicinanza emotiva anche nei rapporti professionali perché crea un clima di fiducia e condivisione, in cui ogni persona è libera di esprimersi per quello che è.WeProud ha collaborato con- la Fondazione del Gruppo Generali nata con l’obiettivo di liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità affinché possano migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie e comunità - nell’ambito dell’iniziativa “Un mondo tutto a colori”.Il progetto ha coinvolto circadel Gruppo Generali nella realizzazione di brevi video che li hanno visti protagonisti nella lettura di una favola con lo scopo di trasmetteresu parità di genere, identità diper donare agli adulti di domani i migliori strumenti per una visione del mondo aperta, libera e “colorata”. I video sono stati divulgati nei 33 centri Ora di Futuro/THSN dedicati alle famiglie vulnerabili con bambini da 0 a 6 anni., Responsabile People Value & Engagement di Generali Italia e HR Director di Generali Welion, ha dichiarato: “L’ambizione di Generali Italia è essere Partner di Vita delle persone in ogni loro momento rilevante. Per questo per noi è importante esaltare le unicità delle persone, perché le caratteristiche personali di ognuno diventino una risorsa alla base di ogni progetto, fonte di valore per i nostri clienti, i nostri partner e l’ecosistema in cui operiamo. Questi riconoscimenti ci rendono consapevoli che stiamo lavorando nella giusta direzione, impegnandoci a creare un ambiente in cui ci si possa sentire accolti, liberi di esprimere al meglio la propria identità, le proprie idee e le proprie capacità. Complimenti ai colleghi premiati oggi, ambasciatori e protagonisti del nostro pensiero: “Più che diverse, persone uniche”.