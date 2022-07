Piazza Affari, i dividendi di oggi 18 luglio 2022

Enel

(Teleborsa) - Oggi, lunedì 18 luglio in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0003128367Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,19 EURData di pagamento: 20/07/2022ISIN: IT0003027817Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,105 EURData di pagamento: 20/07/2022ISIN: IT0004098510Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 20/07/2022