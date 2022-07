Piazza Affari si muove in territorio positivo, in sintonia con l'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,57%. L', in aumento (+0,88%), raggiunge 1.722,6 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,96%.Aumenta di poco lo, che si porta a +220 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,36%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,33%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,31%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,39%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,38%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.265 punti.In denaro il(+1,3%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,69%.Decolla, con un importante progresso del 3,59%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,45%.Svettache segna un importante progresso del 3,17%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,00%.Tra i(+6,73%),(+6,00%),(+5,11%) e(+3,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,72%.