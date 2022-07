Atlantia analizzerà ipotesi accordo uscita dell'Ad Bertazzo

Atlantia

(Teleborsa) - In merito ad alcune indiscrezioni pubblicate dai media,rende noto che nei prossimi giorni è, in vista del Consiglio di Amministrazione già previsto per il 4 agosto prossimo, per analizzare un'del rapporto di lavoro con l'Amministratore Delegato,L'eventuale accordo tra la Società e il Dott. Bertazzo sarà sottoposto a tutti i presìdi previsti dalla normativa applicabile e saranno date tutte le dovute informazioni al mercato.Nel caso di finalizzazione dell'accordo, il Consiglio di Amministrazione avvierà le procedure previste per la successione, nelle more delle quali il Dott. Bertazzo continuerà a guidare la Società.