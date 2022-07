Banca d'Inghilterra, il governatore Bailey: aumento dei tassi da 50 punti base è un opzione

(Teleborsa) - Laha aperto alla possibilità di accelerare la stretta monetaria. Il governatoreha infatti esplicitamente affermato che alla prossima di riunione del direttorio sul tavolo ci sarà anche l'ipotesi di un aumento dei tassi da 50 punti base. Non è scontato che effettivamente venga operato un rialzo di questa portata – sarebbe il più energico da decenni da parte dell'istituzione britannica – ma raffreddare l'"è la priorità assoluta", ha sottolineato Bailey, secondo quanto riporta il Financial Times."Detto in maniera semplice la prossima volta che ci riuniremo undasarà tra le opzioni sul tavolo", ha avvertito.